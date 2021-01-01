Росгвардия рассекретила документы об участи НКВД в боях под Москвой

К Дню воинской славы 5 декабря Росгвардия обнародовала архивные документы об участии НКВД в 1941 году в боях под Москвой. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Семьдесят девять лет назад, 5 декабря 1941 года, советские войска перешли в контрнаступление под Москвой и отбросили гитлеровцев на сотни километров от стен столицы», — поясняется в сообщении.

Согласно рассекреченным данным, сотрудники НКВД защищали грузы на железной дороге, уничтожали танки и пехоту противника, строили шоссейные мосты, восстанавливали поврежденные линии связи, разминировали подходы к дорогам, а также ремонтировали разрушенные железнодорожные переезды для поставок во фронтовые части боеприпасов, продуктов и лекарств. Также в документах описываются подвиги отдельных военнослужащих.

Ранее Министерство обороны в честь годовщины парада на Красной площади, который прошел 7 ноября 1941 года, обнародовало документы, согласно которым, секретное название мероприятия указывалось как «операция войск московского гарнизона». Секретность была необходима, так как как раз в это время шли ожесточенные бои за Москву.