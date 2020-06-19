Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте министерства в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны».

В разделе представлены оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи, которые хранятся в фонде Центрального архива военного ведомства.

В материале упомянут документ с данными разведывательного управления Генштаба Красной армии. В нем указывается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

Также на сайте размещена шифрограмма, которая посвящена военным советам фронтов, округов и флотов от 23 июня 1941 года о создании и составе этого органа и формировании при нем института постоянных советников.

Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Миноюороны.