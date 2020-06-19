Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 19 июня
USD ЦБ: 69,62 (+0,14) Quote, 18 июн, 12:32
Курс евро на 19 июня
EUR ЦБ: 78,29 (-0,09) Quote, 18 июн, 12:32
«Реал» разгромил «Валенсию» в матче чемпионата Испании Спорт, 03:01 В Петербурге погиб крановщик при обрушении строительного крана Общество, 02:45 В Роспотребнадзоре обвинили руководство «Юнармии» в нарушении закона Общество, 02:33 Россия приготовилась разорвать соглашение о налогообложении с Кипром Экономика, 02:13 Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ Общество, 01:49 Путин заявил о негативном отношении к словам Зеленского об СССР Политика, 01:48 В Москве началась заключительная ночная репетиция парада Победы Политика, 00:58 Путин показал журналистам свою «тайную комнату» в Кремле Политика, 00:28 На смену легенде 911: что внутри нового электрокара Porsche Taycan РБК и Porsche, 00:20 Умер сын Никиты Хрущева Общество, 00:19 Глава РФПИ оценил ситуацию с организацией боя Нурмагомедова в России Спорт, 00:00 Крупным компаниям начали отказывать в страховках от рисков коронавируса Pro, 00:00 Страховщики стали отказывать крупным клиентам в защите от риска пандемии Финансы, 00:00 Что думает власть и бизнес о разблокировке Telegram Бизнес, 18 июн, 23:54
Общество ,  
0 

Минобороны рассекретило архивные документы о первых днях ВОВ

Министерство обороны России обнародовало рассекреченные исторические документы, раскрывающие детали первых дней Великой Отечественной войны. Материалы опубликованы на сайте министерства в мультимедийном разделе «В первые дни Великой Войны».

В разделе представлены оперативные и разведывательные сводки Генштаба Красной Армии, сводки с фронтов, шифрограммы, воспоминания участников первых боев и дневниковые записи, которые хранятся в фонде Центрального архива военного ведомства.

В материале упомянут документ с данными разведывательного управления Генштаба Красной армии. В нем указывается, что к 22 июня 1941 года гитлеровское командование сосредоточило на границе с Советским Союзом 114 пехотных, 11 моторизованных и 15 танковых дивизий.

Также на сайте размещена шифрограмма, которая посвящена военным советам фронтов, округов и флотов от 23 июня 1941 года о создании и составе этого органа и формировании при нем института постоянных советников.

Архивные документы свидетельствуют о том, что, несмотря на тяжелейшее положение, на отдельных участках фронта Красной армии удавалось не только наносить урон противнику, но и одерживать первые победы, а также отбрасывать наступающих обратно за государственную границу СССР, отметили в Миноюороны.

Минобороны опубликовало снятые в 1945 году фото советских полководцев
Общество

В материалах представлены дневник, который в 1941 году вел начальник штаба 3-й армии Белорусского особого военного округа генерал-майор А.К. Кондратьев и отчет об опросе командиров разных степеней, находившихся на излечении после ранений, полученных в первых боях с гитлеровскими войсками.

На страницах фронтовых и армейских газет события времен войны освещали Борис Горбатов, Александр Твардовский, Михаил Матусовский, Вадим Кожевников, Евгений Долматовский и многие другие советские писатели, которые были призваны в кадры Красной Армии из запаса.

Теги: Минобороны России, Великая Отечественная война, исторические документы
Материалы по теме
Минобороны рассекретило документы об освобождении Праги
Общество
Минобороны рассекретило документы о взятии Берлина советскими войсками
Общество
Минобороны рассекретило документы об освобождении Вены
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter