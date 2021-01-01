При столкновении легковушки и маршрутки под Тверью пострадали 11 человек
По данным пресс-службы, столкновение произошло вечером 4 декабря. В ходе предварительной проверки выяснилось, что у автомобиля Chevrolet Niva была установлена летняя резина.
В момент происшествия в микроавтобусе находились восемь человек, еще твое — в легковом автомобиле. Все они «в разной степени пострадали». При этом два человека из Chevrolet Niva находятся в тяжелом состоянии.
В Единой дежурной диспетчерской службе агентству сообщили, что серьезно пострадавших мужчину и женщину из легкового автомобиля доставили в Болговскую центральную районную больницу. Мужчина находится в реанимации, так как у него черепно-мозговая травма. Женщина в крайне тяжелом состоянии находится без сознания. Также в больницу Боровичей Нижегородской области на машине скорой помощи доставят водителя микроавтобуса.