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При столкновении легковушки и маршрутки под Тверью пострадали 11 человек

На трассе в Бологовском районе Тверской области произошло лобовое столкновение микроавтобуса Ford Transit, следовавшего по маршруту «Москва-Боровичи», и легкового автомобиля Chevrolet Niva. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы регионального УМВД Любовь Чернобаеву.

По данным пресс-службы, столкновение произошло вечером 4 декабря. В ходе предварительной проверки выяснилось, что у автомобиля Chevrolet Niva была установлена летняя резина.

В момент происшествия в микроавтобусе находились восемь человек, еще твое — в легковом автомобиле. Все они «в разной степени пострадали». При этом два человека из Chevrolet Niva находятся в тяжелом состоянии.

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Фото:МВД РФ

В Единой дежурной диспетчерской службе агентству сообщили, что серьезно пострадавших мужчину и женщину из легкового автомобиля доставили в Болговскую центральную районную больницу. Мужчина находится в реанимации, так как у него черепно-мозговая травма. Женщина в крайне тяжелом состоянии находится без сознания. Также в больницу Боровичей Нижегородской области на машине скорой помощи доставят водителя микроавтобуса.

По данным регионального управления МЧС, над ликвидацией последствий аварии работали 33 человека и 12 единиц техники.

Ранее, 3 декабря, в Краснодарском крае школьный микроавтобус «Газель» столкнулся с легковым автомобилем Nissan Almera. В результате оба автомобиля слетели в кювет. Двое детей пострадали, у них обнаружили черепно-мозговые травмы. Однако их жизни и здоровью ничто не угрожает.

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