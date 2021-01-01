Чубайс прокомментировал назначение на новую должность

Бывший глава «Роснано» Анатолий Чубайс на своей странице в Facebook прокомментировал назначение на должность специального представителя президента России по связям с международными организациями.

«Мне в жизни не раз приходилось заниматься тем, что важно для страны, хотя и не очень приятно для меня. На этот раз, похоже, предстоящее дело по-настоящему значимо для страны и интересно мне лично», — написал Чубайс.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении Чубайса на эту должность 4 декабря. Документ вступает в силу со дня его подписания.

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, после вступления в новую должность Чубайс не будет госслужащим и сотрудником администрации президента.

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