Голикова заявила о замедлении распространения COVID-19 в 61 регионе

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В России наблюдается замедление темпов распространения коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщила на брифинге в Доме правительства вице-премьер России Татьяна Голикова. Запись выступления опубликована на сайте кабмина.

«По сравнению с 1 ноября число регионов, в которых отмечено замедление распространения новой коронавирусной инфекции или некоторая стабилизация, возросло с 50 до 61», — сказала Голикова.

При этом она отметила, что число регионов, где продолжается рост больных коронавирусом, снизилось с 33 до 23. Голикова добавила, что по итогам ноября наиболее интенсивный рост зафиксирован в возрастных группах от 30 до 49 лет (рост на 74%) и от 50 до 64 лет (рост на 68%).

По словам Голиковой, наибольшая загрузка коечного фонда (более 90%) наблюдается в четырех регионах страны: в Санкт-Петербурге, Смоленской области, Орловской области и в Севастополе. В настоящее время в России занято около 76% больничных коек для пациентов с коронавирусом, отметила Голикова.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что тревожными регионами по ситуации с коронавирусом являются Санкт-Петербург и Калининградская область. Министр отметил, что в больницах 17 регионов страны осталось менее 5% свободных коек.