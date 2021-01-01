Голикова назвала регионы с заполненностью коек для больных COVID выше 90%

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Наибольшая загрузка коечного фонда (более 90%) наблюдается в четырех регионах России: в Санкт-Петербурге, Смоленской области, Орловской области и Севастополе. Об этом сообщила на брифинге в Доме правительства вице-премьер России Татьяна Голикова, передает ТАСС.

«Наибольшая загрузка коечного фонда, более 90%, сегодня наблюдается в четырех регионах — это Санкт-Петербург, Смоленская, Орловская области и город Севастополь», — сказала Голикова.

Вице-премьер отметила, что сейчас в России занято около 76% больничных коек для пациентов с коронавирусом.

По состоянию на утро 3 декабря в стране было занято 75,9% коечного фонда, сказала вице-премьер. Она добавила, что такие данные являются средним показателем в стране. Свободный коечный фонд составляет 24,1%.

Голикова также отметила, что за последние сутки в Санкт-Петербурге и Карелии заболеваемость COVID-19 была вдвое выше средних показателей по стране. Для России средний показатель составляет 18,66 случаев на 100 тыс. населения, в Карелии он составил 63 на 100 тыс., а в Петербурге — 69,4 на 100 тыс.