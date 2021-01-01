Технологии и медиа , 04 дек, 18:08
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Путин сообщил о планах открыть в России шесть IT-центров
В России появится шесть исследовательских центров, связанных с IT-технологиями. Об этом, выступая на на конференции по искусственному интеллекту Artificial Intelligence Journey (AI Journey 2020), заявил президент России Владимир Путин.
«Мы планируем в ближайшее время создать шесть, на конкурсной основе, шесть крупных исследовательских центов, которые будут работать в области IT-технологий», — сказал Путин.
На эти цели государство планирует выделить 6 млрд руб. до 2024 года. «Мы выделяем, может быть, пока трудносопоставимые с теми деньгами, которые выделяются в других местах и других странах, но все-таки для нас это приличные ресурсы», — отметил президент.
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