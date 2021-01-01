В Подмосковье загорелся магазин стройматериалов

Видео: РБК

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Строительный магазин загорелся в Люберецком районе Московской области, сообщил корреспондент РБК.

Возгорание произошло в пятницу днем в поселке Малаховка на улице Касимовское шоссе, д. 3б. По этому адресу находится магазин стройматериалов. «Площадь возгорания 525 м, погибших и пострадавших нет. До прибытия подразделений самостоятельно эвакуировались 16 человек», — сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Московской области.

Для тушения, по данным экстренных служб, привлечены 58 человек и 18 единиц техники, в том числе от МЧС России 29 человек и восемь единиц техники. Пожар удалось локализовать.