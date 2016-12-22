Госдума разрешила экспорт пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра

Госдума приняла в третьем чтении закон, который отменяет штрафы за экспорт пива в пластиковой таре объемом более 1,5 литра. Об этом сообщает «Интерфакс».

Изменения внесли в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП РФ). Согласно поправкам, штрафом теперь облагаются и розничные продажи при нарушениях.

Отмечается, что в декабре был принят закон, который разрешил экспортировать пиво в пластиковой таре объемом более 1,5 л.

Правительство запретило производить алкогольные напитки в пластиковой таре объемом свыше 1,5 л с 1 января 2017 года. При этом действие закона не распространяется на розничную продажу. За нарушение запрета для должностных лиц назначили штраф от 100 тыс. до 200 тыс. руб. с возможной конфискацией продукции. Для юридических лиц штрафы составляют от 300 тыс. до 500 тыс. руб. также с возможностью конфискации.