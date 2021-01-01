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Пандемия коронавируса ,  
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На Украине третий день подряд выявили рекордное число заражений COVID-19

Фото:Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press
Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

За минувшие сутки на Украине диагностировали 16 294 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минздрава страны Максим Степанов.

Это стало рекордным показателем за все время пандемии на Украине. Из них 1639 человек были госпитализированы, 184 — умерли. Также вылечились 8897 пациентов. По данным Минздрава, за это время было сделано более 64 тыс. тестов.

Больше всего зараженных находятся в Киеве. Там заболели 1739 человек. Таким образом, всего в стране зарегистрировано более 709 тыс. случаев заражения коронавирусом.

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Фото:Глеб Гаранич / Reuters

Ранее, 27 ноября, в стране было обнаружено 16 218 случаев заражения, до этого — 15 331 случай.

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой власти ввели режим карантина выходного дня. В эти дни на Украине работают только продуктовые магазины, аптеки и транспорт. Все развлекательные заведения, места общественного питания и магазины товаров не первой необходимости закрыты.

При этом не все члены правительства согласны с таким решением. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков считает, что в стране необходимо ввести строгий карантин. По его словам, в противном случае «медицинская система рухнет».

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