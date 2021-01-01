На Украине третий день подряд выявили рекордное число заражений COVID-19

Фото: Геннадий Минченко / Keystone Press Agency / Global Look Press

За минувшие сутки на Украине диагностировали 16 294 случая заражения коронавирусной инфекцией. Об этом на своей странице в Facebook написал глава Минздрава страны Максим Степанов.

Это стало рекордным показателем за все время пандемии на Украине. Из них 1639 человек были госпитализированы, 184 — умерли. Также вылечились 8897 пациентов. По данным Минздрава, за это время было сделано более 64 тыс. тестов.

Больше всего зараженных находятся в Киеве. Там заболели 1739 человек. Таким образом, всего в стране зарегистрировано более 709 тыс. случаев заражения коронавирусом.

Ранее, 27 ноября, в стране было обнаружено 16 218 случаев заражения, до этого — 15 331 случай.