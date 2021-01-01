Мишустин вдвое увеличил выплаты работающим в закрытых городах медикам

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Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, согласно которому правительство увеличит компенсации медикам, работающим в закрытых административно-территориальных образованиях (ЗАТО) на Дальнем Востоке и Крайнем Севере. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

С текущего года медики, работающие в закрытых городах, получают единовременные выплаты: врачи — 1 млн руб., фельдшеры — 500 тыс. руб. «По новым правилам, эти суммы увеличатся в два раза — до 2 млн руб. и 1 млн руб. соответственно для тех, кто приедет работать в ЗАТО на Дальнем Востоке и Крайнем Севере», — говорится в сообщении.

Также в постановлении сказано, что будет расширен перечень категорий медиков, которые получат выплаты, будет расширена. Кроме фельдшеров 500 тыс. руб. получат акушеры и медсестры фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов.

Кроме того, в России дополнительные выплаты получают врачи, которые работают с больными коронавирусной инфекцией. В обшей сложности из резервного фонда на эти цели правительством выделено более 24,6 млрд руб. Из этой суммы 16 млрд руб. пойдут на выплаты медикам, непосредственно работающим с пациентами с COVID-19, за выполнение особо важных работ.