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В Омске на складе с пластиковой тарой произошел пожар

Фото:МЧС России
Фото: МЧС России

На складе в Омске произошел пожар, по предварительным данным, горит пластиковая тара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«На месте происшествия работают 23 единицы пожарно-спасательной техники, 95 человек личного состава. Предварительно площадь [пожара] — 4,5 тыс. кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:48 по местному времени (08:48 мск). Точная площадь пожара устанавливается.

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Фото:Следственный комитет РФ

Как передает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС, к 11:07 мск пожар удалось локализовать. Пострадавших в результате происшествия нет.

В феврале прошлого года в Омской области произошел пожар на 1 тыс. кв. м в ангаре с автотехникой. Пожар удалось ликвидировать, никто не пострадал. Пожар тушили 49 человек и 12 единиц техники.

Омск пожар новости МЧС
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