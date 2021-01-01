В Омске на складе с пластиковой тарой произошел пожар

Фото: МЧС России

На складе в Омске произошел пожар, по предварительным данным, горит пластиковая тара. Об этом сообщили РБК в пресс-службе ГУ МЧС по Омской области.

«На месте происшествия работают 23 единицы пожарно-спасательной техники, 95 человек личного состава. Предварительно площадь [пожара] — 4,5 тыс. кв. м», — сообщили в пресс-службе.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:48 по местному времени (08:48 мск). Точная площадь пожара устанавливается.

Как передает ТАСС со ссылкой на региональный МЧС, к 11:07 мск пожар удалось локализовать. Пострадавших в результате происшествия нет.