Четыре человека погибли при взрыве в пригороде английского Бристоля

Очистные сооружения Wessex Water (Фото: a_b_g_l_ / Instagram)

Четыре человека погибли, один пострадал в результате взрыва на очистных сооружениях коммунальной компании Wessex Water рядом с английским городом Бристоль, сообщается на сайте местной полиции.

Взрыв произошел вечером 3 декабря в пригороде Бристоля, в Эйвонмуте. По данным полиции, взорвался резервуар, в котором находились обработанные твердые биологические вещества, предназначенные для удобрения почвы.

Власти не рассматривают происшествие как акт терроризма, в полиции назвали взрыв «трагическим инцидентом».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон написал в Twitter, что «опечален» происшествием в пригороде Бристоля, и поблагодарил спасателей за работу.