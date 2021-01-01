Правительство подготовило законопроект о реформе системы лесоустройства

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Правительство подготовило законопроект о совершенствовании проведения лесоустройства. Поправки позволят навести порядок в планировании использования лесов и обеспечить государство и лесопользователей актуальной и достоверной информацией о лесных ресурсах. Об этом РБК сообщили в аппарате вице-премьера Виктории Абрамченко.

«Для серьезных изменений в лесном комплексе страны мы должны по-новому посмотреть на данные о лесных ресурсах страны. Полномочия по лесоустройству должны перейти на федеральный уровень, а результаты лесоустроительных работ должны стать основной для планирования использования лесов в десятилетней перспективе», — сказала Абрамченко.

По ее словам, из-за отсутствия полных и актуальных данных невозможно вовлечь в хозяйственный оборот почти 140 млн га лесов, расположенных на территориях интенсивного лесопользования. Законопроект полностью реформирует систему лесоустройства, отметила она.

Законопроектом, в частности, вводится понятие лесоустройства как системы мероприятий по проектированию территориальных единиц управления лесами, закреплению их границ, планированию лесохозяйственных мероприятий. Законопроект регулирует систему планирования лесоустроительных работ, критерии зонирования земель лесного фонда по приоритетности и очередности выполнения лесоустройства, а также по способам лесоустройства.