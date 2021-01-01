ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «НСГ «Росэнерго»

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Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на страхование у ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение принято в связи с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», — уточняется в сообщении.

ЦБ указал, что ранее страховой компании было выдано предписание, по которому она должна была устранить эти нарушения в течение года.

Назначенная регулятором в конце октября временная администрация организации также выявила значительное расхождение фактического остатка наличных с данными бухгалтерского учета. ЦБ направит обращение по выявленным фактам в правоохранительные органы.