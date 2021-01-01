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Финансы ,  
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ЦБ отозвал лицензию у страховой компании «НСГ «Росэнерго»

Фото:Андрей Любимов / АГН «Москва»
Фото: Андрей Любимов / АГН «Москва»

Банк России (ЦБ) отозвал лицензию на страхование у ООО «Национальная страховая группа — «Росэнерго». Об этом сообщается на сайте регулятора.

«Решение принято в связи с нарушением более чем на 20% минимально допустимого значения нормативного соотношения собственных средств (капитала) и принятых обязательств», — уточняется в сообщении.

ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка
Бизнес
Фото:Гавриил Григоров / ТАСС

ЦБ указал, что ранее страховой компании было выдано предписание, по которому она должна была устранить эти нарушения в течение года.

Назначенная регулятором в конце октября временная администрация организации также выявила значительное расхождение фактического остатка наличных с данными бухгалтерского учета. ЦБ направит обращение по выявленным фактам в правоохранительные органы.

ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка
Финансы
Фото:сервис «Яндекс.Карты»

Российский союз автостраховщиков (РСА) ранее оценил обязательства «НСГ «Росэнерго» по ОСАГО в 6,2 млрд руб.

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«Национальная страховая группа — «Росэнерго» работает с 2002 года, зарегистрирована на Алтае. Уставный капитал — 450 млн руб. В отношении компании были возбуждены 7508 исполнительных производств, из них текущих 45. Организация участвовала в качестве ответчика в 2761 арбитражных делах.

На сайте «НСГ — «Росэнерго» указано, что организация входит в состав холдинга «Росэнерго», который занимается страховым, туристическим и агробизнесом.

В конце октября ЦБ отозвал лицензию у Международного коммерческого банка, который занимал 299-е место в банковской системе России по величине активов. В банк назначена временная администрация. Регулятор пояснил, что он, в том числе неоднократно нарушал федеральные законы и нормативные акты ЦБ. Более 70% кредитного портфеля Международного коммерческого банка составляли низкокачественные ссуды.

Росэнерго ЦБ лицензия
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