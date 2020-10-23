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ЦБ отозвал лицензию у московского Росбизнесбанка, говорится в сообщении регулятора. Он занимал 338 место в банковской системе России по величине активов.

«Более 50% кредитного портфеля Росбизнесбанка представлено проблемными ссудами. Кроме того, на протяжении последнего года банк неоднократно завышал размер собственных средств, представляя в Банк России некорректный расчет капитала. На этом фоне Росбизнесбанком активно заключались непрозрачные сделки с аффилированной компанией, носившие нерыночный характер и направленные на трансформацию кредитного портфеля в целях сокрытия реального объема принимаемых кредитных рисков», — объяснили решение в ЦБ.

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