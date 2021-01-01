Попова заявила о планах сократить срок выдачи результатов тестов на COVID

Максимальный срок готовности тестов на коронавирусную инфекцию, который сейчас может достигать 48 часов, следует сократить как минимум в два раза. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Следующий этап — сократить его до 24 [часов] и далее», — уточнила она.

Попова отметила, что в России была запущена горячая линия по ситуации с коронавирусом. За неполные десять дней ею воспользовались почти 30 тыс. человек. «Каждый восьмой из них обратился с жалобой на то, что ему не выдали результат [теста] в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора заявила, что виновных в задержках следует привлечь к административной ответственности.