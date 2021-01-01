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Пандемия коронавируса ,  
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Попова заявила о планах сократить срок выдачи результатов тестов на COVID

Максимальный срок готовности тестов на коронавирусную инфекцию, который сейчас может достигать 48 часов, следует сократить как минимум в два раза. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 24».

«Следующий этап — сократить его до 24 [часов] и далее», — уточнила она.

Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной
Общество
Фото:Thomas Lohnes / Getty Images

Попова отметила, что в России была запущена горячая линия по ситуации с коронавирусом. За неполные десять дней ею воспользовались почти 30 тыс. человек. «Каждый восьмой из них обратился с жалобой на то, что ему не выдали результат [теста] в течение 48 часов от момента, когда материал поступил в лабораторию», — указала Попова.

Глава Роспотребнадзора заявила, что виновных в задержках следует привлечь к административной ответственности.

Путин назвал долгим норматив в 48 часов для теста на COVID
Общество
Фото:Алексей Сухоруков / РИА Новости

Ранее о слишком долгой обработке тестов на COVID-19 говорил президент Владимир Путин. «Двое суток — долго, за это время человек, если болен, общается с коллегами по работе, с членами семьи», — пояснял президент.

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В ответ вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что полученный в некоторых населенных пунктах биологический материал из-за их большой удаленности невозможно сразу доставить на проверку в лабораторию. Она также отметила, что в России есть экспресс-системы, которые позволяют получить результат быстрее, однако их обращение в обороте ограниченно.

Роспотребнадзор 16 ноября ограничил максимальный срок выполнения теста с момента получения биологического материала до объявления результатов тестирования двумя сутками.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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коронавирус Анна Попова Роспотребнадзор
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