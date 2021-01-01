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Прокуратура пресекла продажу в Орле марок с изображением Гитлера

Фото:Комсомольская правда / Global Look Press
Фото: Комсомольская правда / Global Look Press

Прокуратуре Орловской области удалось пресечь продажу марок с изображением лидера фашистской Германии Адольфа Гитлера. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Прокуратура установила, что ООО «Дон-Пресс» закупило марки с изображением руководителя Гитлера для продажи в киосках ООО «Орелроспечать». Это является прямым нарушением федерального закона «Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов», который запрещает использование любой нацистской символики.

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Фото:Jan Haas / Global Look Press

«В связи с этим прокурор Заводского района Орла объявил генеральному директору ООО «Орелроспечать» и директору коммерческой службы ООО «Дон-Пресс» предостережения о недопустимости нарушения закона», — сообщает пресс-служба. Продажа марок прекращена, продукция с изображениями Гитлера была изъята.

О том, что в Орле продаются марки с изображением Гитлера, местные СМИ сообщили накануне. «Орловское информбюро» писало, что марки продавались по цене 290 руб. за штуку. В орловском отделении «Роспечати» изданию заявили, что на марках были надписи о запрете пропаганды нацизма, а также указание, что Гитлер является военным преступником. В «Орелроспечати», отметили, что закупили марки в Карелии, в местной общественно-патриотической организации.

Следственный комитет начал проверку.

Адольф Гитлер Орел Прокуратура
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