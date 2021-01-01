При взрыве на фабрике в Воронежской области пострадали пять человек

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Взрыв произошел на Борисоглебской трикотажной фабрике в Воронежской области, сообщили РБК в пресс-службе СУ СКР по региону.

По данным ведомства, причиной стало повреждение парогенератора в одном из цехов, после чего случился взрыв.

Главный врач Борисоглебской районной больницы Владимир Коробов сообщил РБК, что в больницу за медицинской помощью обратились пять человек. Троих госпитализировали, двое будут находиться под амбулаторным наблюдением.

«У госпитализированных травмы средней степени тяжести, это различные ушибы и сотрясение головного мозга. У одной пострадавшей, которая осталась на амбулаторном лечении, ожоги незначительные, первой-второй степени на площади 2% тела», — сказал Коробов. Он добавил, что состояние госпитализированных удовлетворительное и средней степени тяжести.