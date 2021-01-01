В Совфеде начали вакцинацию от COVID-19 двумя препаратами
В Совете Федерации началась организованная вакцинация сенаторов от коронавирусной инфекции как препаратом «Спутником V», так и «ЭпиВакКороной». Об этом сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко, передает «РИА Новости».
«Вакцинация уже начата, есть возможность сделать прививку как «Спутника V», так и «ЭпиВакКороны», — сказал Тимченко.
По его словам, вакцинация проводится в двух ведомственных поликлиниках неподалеку от здания Совета Федерации.
Тимченко добавил, что желание сделать прививку изъявили 86 сенаторов. При этом некоторые из них имеют противопоказания: возраст старше 65 лет или хронические заболевания. В таком случае от них требуется письменное заявление, что они знают о противопоказаниях и понимают свою ответственность.