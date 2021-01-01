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Пандемия коронавируса ,  
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ОНФ выявил в четверти регионов продажу справок об отсутствии COVID

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В четверти регионов России можно за деньги приобрести справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Это выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ходе мониторинга, сообщает пресс-служба организации.

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», — говорится в сообщении.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, поддельную справку можно приобрести в Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

Справки в основном приобретают лица, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, добавили в ОНФ.

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Фото:Pablo Blazquez Dominguez / Getty Images

«География проблемы зафиксирована в более чем четверти субъектов. Если в регионе таких фирм нет, есть федеральные сайты, где можно заказать справку из Москвы с доставкой в регион транспортными компаниями или «Почтой России», — сообщил заместитель руководителя исполкома ОНФ по региональной работе Артем Бичаев.

О том, что в интернете продаются поддельные тесты на коронавирус и поддельные справки об отсутствии вируса, СМИ сообщили сентябре. Мошенники за 2,5 тыс. руб. обещали выдать официальный документ с QR-кодом и внести данные о тестировании в базу «Гемотеста». В результате «Гемотест» с 2 декабря начал выдавать новый формат справок, в который теперь добавили паспортные данные пациента и метод исследования.

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В ноябре ОНФ провел мониторинг наличия лекарств от коронавируса в российских регионах. Самыми проблемными в организации назвали Мурманскую область (препаратов нет в 66% аптек), Камчатский край (препараты отсутствуют в 63% аптек) и Карачаево-Черкесию (лекарств нет в 58% аптек). Также дефицит лекарственных средств и антибиотиков зафиксирован в Чечне, Алтайском крае и Ингушетии. В Минпромторге ранее РБК сообщили, что производители лекарств, применяемых при коронавирусе, вывели производство этих препаратов в приоритет.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
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<10 000
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Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

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