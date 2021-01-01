ОНФ выявил в четверти регионов продажу справок об отсутствии COVID

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В четверти регионов России можно за деньги приобрести справку об отсутствии коронавирусной инфекции. Это выяснил Общероссийский народный фронт (ОНФ) в ходе мониторинга, сообщает пресс-служба организации.

«По всем выявленным случаям Народный фронт направил обращения в региональные прокуратуры, чтобы пресечь работу подобных организаций, а также обратился в Генеральную прокуратуру с просьбой взять эту тему на особый контроль», — говорится в сообщении.

Помимо Москвы и Санкт-Петербурга, поддельную справку можно приобрести в Московской, Нижегородской, Самарской, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Курской, Ростовской, Саратовской, Иркутской, Томской, Тюменской областях, в республиках Крым, Башкортостан, Мордовия, Марий Эл и Алтай, а также в Хабаровском крае.

Справки в основном приобретают лица, которым необходимо выехать за границу, трудоустроиться, выйти на работу после самоизоляции или оформиться в клинику на стационарное лечение, добавили в ОНФ.