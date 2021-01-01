Путин выразил соболезнования из-за смерти экс-президента Франции д'Эстена

Валери Жискар д’Эстен (Фото: Sean Gallup / Getty Images)

Президент России Владимир Путин направил французскому лидеру Эмманюэлю Макрону соболезнования в связи со смертью бывшего президента Франции Валери Жискар д'Эстена. Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего президента Французской Республики Валери Жискар д’Эстена. Принадлежа к поколению ветеранов самой кровопролитной войны в истории человечества, д’Эстен хорошо понимал ценность человеческой жизни и всегда выступал за упрочение мира и международной безопасности», — говорится в телеграмме.

Глава государства назвал экс-лидера Франции «патриархом европейской политики» и отметил, что с именем д’Эстена связаны многие важные события новейшей истории Франции. Путин также акцентировал внимание на том, что д’Эстен сделал многое для развития конструктивных отношений между Россией и Францией.

Президент отметил, что вся память о д’Эстене навсегда останется в сердцах россиян. Он также выразил соболезнования родным и близким политика, а также всем гражданам Франции.

Валери Жискар д’Эстен умер 2 декабря на 95-м году жизни. В семье политика сообщили, что причиной смерти стали последствия коронавирусной инфекции COVID-19. В середине сентября д’Эстена госпитализировали из-за легочной инфекции, сообщали источники Le Parisien. Спустя два месяца политика снова доставили в больницу, писала La Nouvelle République. По информации СМИ, политика доставили в кардиологическое отделение. Сам он говорил о сердечной недостаточности. Экс-президента Франции выписали из больницы 20 ноября, после чего он вернулся в свою резиденцию в городе Отон (департамент Луар и Шер).

Валери Жискар д'Эстен занимал должность президента Франции в период с 1974 по 1981 год. На этом посту он проводил политику под лозунгом «Перемены без риска», целями которой являлись совершенствование демократического строя Франции, реформирование государственных институтов, создание условий для стабильного экономического и социального развития. В период его президентства были предприняты шаги по развитию системы социального обеспечения, до 18 лет снижен возраст избирателей, упрощена процедура развода, гарантировано полноправие внебрачных детей.

В 1975 году д’Эстен от имени Франции подписал Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе. Он способствовал развитию и углублению отношений с СССР.

В 1978-м по инициативе д’Эстена была образована политическая партия «Союз за французскую демократию» (Union pour la Démocratie Française).