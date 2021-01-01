Минтруд зафиксировал замедление снижения темпа рождаемости в России

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

Рождаемость в России период с января по сентябрь 2020 года снижалась, однако в настоящее время фиксируется снижение спада. Об этом сообщила на заседании комитета по социальной политике в Совете Федерации заместитель министра труда и социальной защиты России Ольга Баталина. Запись выступления опубликована на странице Совета Федерации в YouTube.

«В целом, если мы смотрим на демографическую ситуацию в январе-сентябре текущего года, то мы видим, что у нас процессы снижения рождаемости сохраняются. При этом отмечу, что сам темп спада замедляется. То есть в 2019 году по сравнению с 2018 годом мы снижались быстрее, чем в 2020 году по сравнению с 2019 годом», — сказала Баталина.

Она отметила, что в за 9 месяцев 2020 года в стране родилось 1 млн 69 тыс. детей, что на 47 тыс. детей меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Баталина добавила, что рост рождаемости в сентябре наблюдается впервые. В сентябре текущего года родилось 130,5 тыс. детей, что это на 9 тыс. детей или на 7,5% больше, чем в сентябре 2019 года.

Сославшись на прогноз Росстата, Баталина заявила, что до конца 2020 года в России ожидается снижение рождаемости на 2,9%.

В сентябре Росстат отчитался о темпах рождаемости по итогам месяца. Согласно данным Росстата, в сентябре в России родилось на 9145 младенцев больше, чем в том же месяце прошлого года.

В сентябре 2019 года отделы ЗАГС страны зафиксировали 121 331 факт рождения ребенка, тогда как в сентябре 2020-го — уже 130 476.

При этом рост числа рождений не смог компенсировать увеличение количества умерших. По сравнению с 2019 годом в сентябре в России умерло на 31 666 человек больше (139 051 и 170 717 соответственно).