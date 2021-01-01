В центре «Мемориал» сообщили о проверке прокуратуры в московском офисе

Фото: MemorialMoscow / Twitter

Сотрудники столичной прокуратуры пришли с проверкой в головной офис правозащитного центра «Мемориал», расположенного на улице Каретный Ряд в Москве. Об этом сообщила РБК сотрудница пресс-службы правозащитного центра «Мемориал» Юлия Орлова.

По ее словам, организации было предъявлено постановление о проведении проверки.

«Пришли шестеро, проверка внеплановая, никого о ней не предупреждали. Постановление подписано 2 декабря, заместителем прокурора Москвы, Бурко Д.В. Предмет проверки — «исполнение требований законодательства, регламентирующего деятельность НКО», — сообщила Орлова.

Исполнительный директор правозащитного центра «Мемориал» Анна Добровольская заявила РБК, что проверяющие пока находятся в офисе. «Требования в постановлении указаны достаточно формальные, четкие основания не прописаны, хотя это противоречит постановлению Конституционного суда. Мы отдельно проанализируем обоснованность требований, на первый взгляд они выглядят избыточными и необоснованными, мы далеко не все из этих документов обязаны иметь, и скорее всего предоставим прокуратуре не все», — сказала Добровольская. По ее словам, организация будет готова выполнить те требования, которые юристы сочтут обоснованными.

«Непонятно, что такое «сведения о программах», и уж точно мы не храним тексты выступлений ведущих и участников. С нашей точки зрения эта проверка — часть общей кампании давления на правозащитников и на некоммерческие организации, которая в том числе связана с новыми законодательными инициативами», — сказала она.

РБК направил запрос в пресс-службу прокуратуры Москвы.

В сентябре прокуратура пришла в «Мемориал» с проверкой стенда на Московской международной книжной ярмарке в «Манеже». Как заявляли в «Мемориале», тогда представители прокуратуры выбрали каталог к выставке «Скрипка Бромберга», а затем предъявили документы и официально объявили о проведении прокурорской проверки.

Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» занимается исследованием политических репрессий в СССР и современной России.