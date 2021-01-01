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Технологии и медиа ,  
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Греф решил открыть в России институт искусственного интеллекта

Сбербанк России RU000A0JWUE9 ₽1 053,77 +0,01% Купить
Фото:Сергей Киселев / АГН «Москва»
Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

«Сбер» в скором времени планирует открыть первый в России институт, где будет изучаться искусственный интеллект. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey, предает пресс-служба банка.

«В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых», — сказал Греф.

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Фото:Алексей Зотов / ТАСС

По его словам, основной целью института будет возможность обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.

Институт планируется открыть в Москве в январе 2021 года. Предполагается, что начиная с первого этапа работа института будет ориентирована как на фундаментальные исследования, так и на их прикладное применение, пояснили в пресс-службе Сбербанка.

Как ранее заявил первый зампред банка Лев Хасис, Сбербанк планирует, что 20–30% его доходов будут обеспечивать небанковские продукты. В настоящий момент среди активов «Сбера» есть сервисы доставки еды, поиска работы, такси, онлайн-кинотеатр и другие компании.

Сбербанк Герман Греф искусственный интеллект
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