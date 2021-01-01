Греф решил открыть в России институт искусственного интеллекта

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«Сбер» в скором времени планирует открыть первый в России институт, где будет изучаться искусственный интеллект. Об этом заявил глава Сбербанка Герман Греф на конференции AI Journey, предает пресс-служба банка.

«В ближайшее время мы откроем первый в России Институт ИИ с привлечением ведущих отечественных и мировых ученых», — сказал Греф.

По его словам, основной целью института будет возможность обеспечить междисциплинарный подход к исследованиям для создания общего искусственного интеллекта.

Институт планируется открыть в Москве в январе 2021 года. Предполагается, что начиная с первого этапа работа института будет ориентирована как на фундаментальные исследования, так и на их прикладное применение, пояснили в пресс-службе Сбербанка.