В Москве коронавирус за сутки выявили почти у 5,2 тыс. человек

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 5191 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным оперативного штаба, за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 1570 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 425 пациентов столичных больниц.

Накануне COVID-19 диагностировали у 6524 человек. Всего с начала пандемии в Москве СOVID-19 зарегистрировали у 617 439 человек. Из них выздоровели 464 984 пациента, умерли от инфекции более 9 тыс.

В России за сутки выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 2,3 млн.