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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве коронавирус за сутки выявили почти у 5,2 тыс. человек

Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

За прошедшие сутки в столице коронавирусную инфекцию обнаружили у 5191 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

По данным оперативного штаба, за последние сутки с коронавирусом госпитализировали 1570 больных. К аппарату искусственной вентиляции легких подключены 425 пациентов столичных больниц.

Накануне COVID-19 диагностировали у 6524 человек. Всего с начала пандемии в Москве СOVID-19 зарегистрировали у 617 439 человек. Из них выздоровели 464 984 пациента, умерли от инфекции более 9 тыс.

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В России за сутки выявили 25 345 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число заболевших с начала эпидемии достигло 2,3 млн.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин попросил не верить рассуждениям, что заболевания COVID-19 в осенний период не такие опасные, как весной. По его словам, нельзя говорить о том, что коронавирус стал «менее коварным и более безопасным».

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