В Бурятии умер экс-глава минздрава республики с подтвержденным COVID-19

Владимир Тармаев (Фото: Министерство здравоохранения Республики Бурятия)

В Бурятии умер бывший министр здравоохранения республики Владимир Тармаев. Об этом сообщает пресс-служба республиканской клинической больницы скорой медицинской помощи (БСМП) им. В. В. Ангапова в Улан-Удэ в своем Instagram.

«Владимир Владимирович скончался сегодня в ковидном стационаре БСМП, оказывающим медицинскую помощь людям с подтвержденным диагнозом COVID-19», — говорится в сообщении медицинского учреждения.

Тармаев руководил министерством с 1987 по 1994 год. В 1994 году он ушел на пенсию, занявшись предпринимательской деятельностью.

Экс-министр был награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями «За трудовую доблесть», «За строительство Байкало-Амурской магистрали». Ему также присвоено почетное звание «Заслуженный врач Бурятской АССР».