В Чите нашли тело новорожденного в мусорном баке

В Чите в мусорном баке найден мертвым новорожденный ребенок, следователи начали проверку, сообщается на сайте управления СК по Забайкальскому краю.

Тело младенца обнаружили утром 3 декабря у одного из домов на Усуглинской улице, оно находилось в баке.

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного. Тело ребенка направят на судебно-медицинскую экспертизу.

Прокуратура региона также начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного. Ведомство намерено дать оценку «полноте и эффективности мер, принимаемых уполномоченными органами в сфере профилактики семейного неблагополучия».