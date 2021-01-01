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В Чите нашли тело новорожденного в мусорном баке

В Чите в мусорном баке найден мертвым новорожденный ребенок, следователи начали проверку, сообщается на сайте управления СК по Забайкальскому краю.

Тело младенца обнаружили утром 3 декабря у одного из домов на Усуглинской улице, оно находилось в баке.

Следователи выясняют обстоятельства гибели новорожденного. Тело ребенка направят на судебно-медицинскую экспертизу.

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Фото:Александр Авилов / АГН «Москва»

Прокуратура региона также начала проверку в связи с обнаружением тела новорожденного. Ведомство намерено дать оценку «полноте и эффективности мер, принимаемых уполномоченными органами в сфере профилактики семейного неблагополучия».

Чита новорожденный гибель
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