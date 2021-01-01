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Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за все время метеонаблюдений

Осень 2020 года в Москве была на 10 градусов теплее нормы. Таким образом, это был самый теплый осенний сезон в столице за всю историю метеонаблюдений. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Осень-2020 в Москве стала самой теплой весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года! (141 год). Средняя температура осени составила почти плюс 10 градусов», — рассказал он.

При этом, по словам синоптика, по количеству осадков был зафиксирован небольшой недобор — 93% от нормы сезона или 170 мм.

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Фото:Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Только в ноябре средняя температура воздуха составила плюс 2,3, что на 3,2 градуса выше нормы. Также был зафиксирован недобор по осадкам на 14%. Так ноябрь занял четвертое место по степени теплоты воздуха за всю историю метеонаблюдений, разделив его с ноябрем 2008 года. При этом самым теплым последний месяц осени был в 2013 году, тогда температура была на 4 градуса выше нормы. На втором месте 1996 год — плюс 3,9 градуса, а на третьем 2010 — плюс 2,7 градуса.

О том, что минувшая осень была самой теплой в истории, также сообщил «Интерфаксу» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Он рассказал, что средняя температура в этом сезоне была на 8,4 градуса выше нормы. При этом самые высокие температурные показатели были зарегистрированы в октябре.

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Фото:Константин Кокошкин / Global look Press

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По словам Вильфанда, до этого схожие, но все-таки не такие высокие температурные показатели были зафиксированы осенью 1974 и 2019 годов.

Однако, несмотря на теплую осень, декабрь будет холодным месяцем, считает глава Гидрометцентра. Он сообщил, что со 2 декабря и днем, и ночью, температура воздуха будет отрицательной — минус 1-6 градусов. При этом из-за антициклона обильных осадков и снежной погоды не будет.

Ранее синоптики сообщали, что зима 2020-2021 года будет теплой и умеренно снежной. По словам Тишковца, такая погода называется «скандинавской» из-за характерной для Осло и Хельсинки средней температуры воздуха минус 4,5 градуса.

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