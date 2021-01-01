Прошедшая осень в Москве стала самой теплой за все время метеонаблюдений

Осень 2020 года в Москве была на 10 градусов теплее нормы. Таким образом, это был самый теплый осенний сезон в столице за всю историю метеонаблюдений. Об этом РБК сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Евгений Тишковец.

«Осень-2020 в Москве стала самой теплой весь период регулярных метеорологических наблюдений, которые ведутся в столице с 1879 года! (141 год). Средняя температура осени составила почти плюс 10 градусов», — рассказал он.

При этом, по словам синоптика, по количеству осадков был зафиксирован небольшой недобор — 93% от нормы сезона или 170 мм.

Только в ноябре средняя температура воздуха составила плюс 2,3, что на 3,2 градуса выше нормы. Также был зафиксирован недобор по осадкам на 14%. Так ноябрь занял четвертое место по степени теплоты воздуха за всю историю метеонаблюдений, разделив его с ноябрем 2008 года. При этом самым теплым последний месяц осени был в 2013 году, тогда температура была на 4 градуса выше нормы. На втором месте 1996 год — плюс 3,9 градуса, а на третьем 2010 — плюс 2,7 градуса.