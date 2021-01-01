Меркель сообщила о планах продлить ограничения по COVID-19 до 10 января

Канцлер Германии Ангела Меркель после совещания с главами регионов планирует продлить ограничения, связанные с коронавирусом, до 10 января, сообщает Die Welt.

По словам Меркель, поставлена цель — снизить число случаев заболевания COVID-19 до уровня ниже 50 случаев на 100 тыс. жителей за семь дней. Однако пока до этого «еще далеко», отметила она.

Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер считает продление ограничений «правильным» решением. Он отметил, что ситуация с коронавирусом «ничуть не улучшилась, а наоборот».

Ограничения планируется продлить на фоне рекордного роста числа смертей от COVID-19 в стране. По последним данным Института Роберта Коха, в ФРГ выявили за сутки 17 270 случаев заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала пандемии число зараженных составляет 1 084 743. Число умерших за последние 24 часа составило 487, за все время — 17 123.