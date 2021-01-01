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Пандемия коронавируса ,  
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Меркель предупредила о риске третьей волны COVID-19 в Германии

Фото:Sascha Schuermann / Getty Images
Фото: Sascha Schuermann / Getty Images

Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане не будут соблюдать все ограничительные меры в ближайшие недели. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Reuters.

«Нам придется быть очень, очень осторожными в течение зимы. Иначе у нас будет новая волна», — подчеркнула она.

Меркель также выступила против планов региональных правительств открыть отели для семейных поездок на Рождество, предупредив, что это может усугубить эпидемиологическую ситуацию.

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В конце ноября канцлер Германии объявила, что немецкое правительство постарается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.

Власти ФРГ 26 ноября продлили режим частичного карантина в стране предварительно до 20 декабря.

В Германии, по данным Института Роберта Коха, с начала пандемии выявлено 1,067 млн случаев коронавируса. Общее число летальных исходов превышает 16,6 тыс.

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Источник: JHU,
федеральный и региональные
оперштабы по борьбе с вирусом
Источник: JHU, федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
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Ангела Меркель коронавирус Германия
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