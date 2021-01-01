Меркель предупредила о риске третьей волны COVID-19 в Германии
Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане не будут соблюдать все ограничительные меры в ближайшие недели. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Reuters.
«Нам придется быть очень, очень осторожными в течение зимы. Иначе у нас будет новая волна», — подчеркнула она.
Меркель также выступила против планов региональных правительств открыть отели для семейных поездок на Рождество, предупредив, что это может усугубить эпидемиологическую ситуацию.
В конце ноября канцлер Германии объявила, что немецкое правительство постарается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.