Меркель предупредила о риске третьей волны COVID-19 в Германии

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Германия может столкнуться с третьей волной коронавируса, если граждане не будут соблюдать все ограничительные меры в ближайшие недели. Об этом заявила немецкий канцлер Ангела Меркель, передает Reuters.

«Нам придется быть очень, очень осторожными в течение зимы. Иначе у нас будет новая волна», — подчеркнула она.

Меркель также выступила против планов региональных правительств открыть отели для семейных поездок на Рождество, предупредив, что это может усугубить эпидемиологическую ситуацию.

В конце ноября канцлер Германии объявила, что немецкое правительство постарается добиться закрытия всех горнолыжных курортов в Европе в связи с ростом заболеваемости коронавирусом.