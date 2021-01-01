В Москве приступили к ликвидации последствий пожара в коллекторе

В Москве устраняют последствия пожара в коллекторе на Ленинградском проспекте, сообщил РБК заместитель мэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков. Пожар потушен, никто не пострадал.

«Специалисты «Москоллектора», компаний «Россети» и ОЭК приступили к восстановительным работам и ликвидации последствий происшествия», — сказал Бирюков.

Коллектор загорелся 2 декабря рядом с домом № 33А на Ленинградском проспекте. Более десяти домов было отключено от электроэнергии.

На сайте Главного управления МЧС по столице сообщается, что пожар в коллекторе был локализован в 19:56, а в 22:03 ликвидирован. Его площадь составила 80 кв.м.

Из-за происшествия было затруднено автомобильное движение.