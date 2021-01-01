МГТУ имени Баумана оштрафовали на 500 тыс. руб. из-за мер по COVID-19

МГТУ имени Баумана (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

МГТУ им. Н.Э. Баумана был оштрафован на 500 тыс. руб. в связи с нарушением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства начали проверку после регистрации случаев COVID-19 среди среди студентов и преподавателей университета. Согласно сообщению, от студентов начали поступать жалобы на несоблюдение в вузе ограничительных мер и отсутствие контроля за выполнением этих требований со стороны руководства.

Эпидемиологическое расследование подтвердило факты нарушений, которые способствовали распространению инфекции.

В связи с этим Басманный суд Москвы признал МГТУ им. Н.Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 6.3 КоАП и назначил штраф в размер 500 тыс. руб.