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Пандемия коронавируса ,  
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МГТУ имени Баумана оштрафовали на 500 тыс. руб. из-за мер по COVID-19

МГТУ имени Баумана
МГТУ имени Баумана (Фото: Денис Воронин / АГН «Москва»)

МГТУ им. Н.Э. Баумана был оштрафован на 500 тыс. руб. в связи с нарушением мер по борьбе с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте столичного управления Роспотребнадзора.

Сотрудники ведомства начали проверку после регистрации случаев COVID-19 среди среди студентов и преподавателей университета. Согласно сообщению, от студентов начали поступать жалобы на несоблюдение в вузе ограничительных мер и отсутствие контроля за выполнением этих требований со стороны руководства.

Эпидемиологическое расследование подтвердило факты нарушений, которые способствовали распространению инфекции.

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Фото:gipsybar / VK

В связи с этим Басманный суд Москвы признал МГТУ им. Н.Э. Баумана виновным в совершении административного правонарушения по ч. 3 ст. 6.3 КоАП и назначил штраф в размер 500 тыс. руб.

Более того, проректора по административной и правовой работе МГТУ им. Н.Э. Баумана Владимира Стымковского признали виновным по той же статье и назначили ему штраф 300 тыс. руб.

В конце ноября стало известно, что с начала пандемии коронавируса в России к административной ответственности привлекли более 1,1 млн человек за нарушения ограничений. Общая сумма штрафов составила по меньшей мере 1,7 млрд руб.

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