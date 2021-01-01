В Москве клубу Gipsy пригрозили штрафом за работу ночью

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Московскому ночному клубу Gipsy вновь грозит штраф за нарушение мер против распространения коронавируса, сообщает оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram. Заведение могут оштрафовать на 1 млн руб.

Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на Объединение административно-технических инспекций столицы уточняет, что 20 ноября клуб Gipsy снова нарушил режим ограничений. Главный инспектор ОАТИ Андрей Поплавский рассказал агентству, что заведение продолжило работать после 23:00, а посетители не были в масках и перчатках и не соблюдали социальную дистанцию.

Теперь клубу Gipsy грозит штраф до 1 млн руб. или закрытие на 90 суток в случае установления факта нарушения.

РБК обратился за комментарием в клуб и пресс-службу холдинга Sagrado Corp.