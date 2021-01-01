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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко назвал число получивших вакцину от коронавируса россиян

Фото:Валерий Шарифулин / ТАСС
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

В России вакцину «Спутник V» от коронавирусной инфекции получили свыше 100 тыс. человек из групп риска. Об этом заявил глава Минздрава Михаил Мурашко, представляя вакцину на специальной сессии Генассамблеи ООН, посвященной вопросам борьбы с пандемией.

«Пока идут клинические испытания, мы начали вакцинацию населения из групп высокого риска. На сегодняшний день вакцинированы более 100 тыс. граждан», — отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее 2 декабря президент Владимир Путин поручил на следующей неделе приступить к масштабной вакцинации от коронавируса в стране. Ожидается, что в ближайшие несколько дней объемы производства вакцины достигнут 2 млн доз.

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Фото:Андрей Рудаков / Bloomberg

Как отметила вице-премьер Татьяна Голикова, сейчас в России оцениваются первые приоритетные группы населения, куда входят медицинские и педагогические работники, для получения вакцины.

Всего в России зарегистрированы две вакцины от COVID-19. Первую из них — «Спутник V» — разработали в научно-исследовательском центре им. Н.Ф.Гамалеи и зарегистрировали в августе. Вторую вакцину «ЭпиВакКорона», разработанную центром «Вектор», зарегистрировали в середине октября.

Михаил Мурашко вакцина Россия коронавирус
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