Суд арестовал обвиняемого в убийстве 26 пенсионерок жителя Казани

Радик Тагиров (Фото: МВД России)

Суд арестовал обвиняемого в убийстве 26 пенсионерок 38-летнего жителя Казани Радика Тагирова, передает ТАСС.

«Избрать в отношении Тагирова Радика Тагировича меру пресечения в виде заключения под стражу до 27 января 2021 года», — сказал судья.

РБК обратился за комментарием в Советский районный суд Казани.

Ранее во вторник, 2 декабря, Тагирову предъявили обвинение по п. «а, з» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ст. 105 УК России (убийство двух и более лиц из корыстных побуждений, покушение на убийство), сообщал СК. По данным следователей, убийства произошли в 2011–2012 годы, жертвы преступлений проживали в Центральном, Приволжском и Уральском федеральных округах.