Голикова заявила о зафиксировавшейся ситуации с койками для больных COVID

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Ситуация с койками, выделяемыми для больных коронавирусом в России, зафиксировалась. Об этом заявила вице-премьер страны Татьяна Голикова во время открытия многофункциональных медицинских центров Минобороны. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

«Несмотря на напряженную ситуацию, у нас уже неделю не меняется количество коек, которые мы открываем под COVID — это 276 тыс. За неделю до этого мы наблюдали постоянный рост, сейчас вроде бы ситуация зафиксировалась», — отметила она.

Более того, растет число свободных коек. Голикова связала это в том числе с реализацией поручения по выделению средств на приобретение лекарств для амбулаторного оказания медицинской помощи

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