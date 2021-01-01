Мурашко сообщил о менее 5% свободных коек для больных COVID в 17 регионах

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты более чем на 95% в 17 субъектах России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Сегодня в 17 субъектах Российской Федерации отмечается менее 5% свободного коечного фонда», — сказал Мурашко.

По данным Мурашко, всего по стране развернуто 276 тыс. коек. Доля свободных коек составляет 21%.

Министр уточнил, что наиболее тревожная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге.