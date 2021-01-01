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Пандемия коронавируса ,  
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Мурашко сообщил о менее 5% свободных коек для больных COVID в 17 регионах

Фото:Владимир Смирнов / ТАСС
Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

Больничные койки для пациентов с коронавирусом заняты более чем на 95% в 17 субъектах России, сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко. Его слова приводятся на сайте правительства.

«Сегодня в 17 субъектах Российской Федерации отмечается менее 5% свободного коечного фонда», — сказал Мурашко.

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По данным Мурашко, всего по стране развернуто 276 тыс. коек. Доля свободных коек составляет 21%.

Министр уточнил, что наиболее тревожная ситуация с коронавирусной инфекцией наблюдается в Калининградской области и Санкт-Петербурге.

За минувшие сутки в России выявили еще 26,4 тыс. заразившихся COVID-19. Всего с начала пандемии в стране коронавирусом заразились 2,3 млн человек.

Ранее, 26 ноября, замглавы Росздравнадзора Ирина Серегина сообщала, что в некоторых российских регионах наблюдается дефицит мест в больницах для пациентов с коронавирусом. В ведомстве также отмечали недостаточную оснащенность больниц, в частности аппаратами искусственной вентиляции легких.

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Михаил Мурашко Минздрав коронавирус COVID-19
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