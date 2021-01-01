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Совет Федерации одобрил законы о федеральном бюджете на три года

Антон Силуанов
Антон Силуанов (Фото: Владислав Шатило / РБК)

Совет Федерации на заседании одобрил закон о федеральном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022–2023 годов. Об этом сообщили в пресс-службе Совфеда.

В ходе выступления на заседании министр финансов России Антон Силуанов заявил, что бюджет учитывает решения проблем, вызванных пандемией коронавируса.

«Бюджет непростой, COVID никуда не делся, доходы еще полностью не восстановились, но тем не менее на новую трехлетку поставлены новые задачи и новые цели, и бюджет учитывает необходимые ресурсы для решения этих задач», — сказал Силуанов.

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Документ составлен на основе базового варианта прогноза социально-экономического развития страны на три года. Согласно этому прогнозу ожидается, что российская экономика вырастет в 2021 году на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, в 2023 году — на 3%. При этом документ предусматривает, что в течение трех лет расходы будут превышать доходы. Так, в 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 18,8 трлн руб. Расходы, как ожидается, составят 21,52 трлн руб. Дефицит бюджета оценивается в 2,75 трлн руб.

Ранее, 26 ноября, проект федерального бюджета в третьем чтении одобрила Государственная дума. Сообщалось, что в ходе рассмотрения бюджета к проекту поступило 876 поправок, из них приняли 669.

В частности, ко второму чтению были добавлены поправки, согласно которым, средства на Общенациональный план по восстановлению экономики в 2021 году составят 638,9 млрд руб. Из них 421,2 млрд руб. планируют направить на сохранение рабочих мест в наиболее пострадавших отраслях за счет программы льготного кредитования, а также 12,6 млрд руб. на снижение ставки по ипотечным кредитам.

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