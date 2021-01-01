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Госдума приняла закон о федеральном бюджете на три года

Вид на здание Госдумы РФ
Вид на здание Госдумы РФ (Фото: Александр Земляниченко / AP)

Госдума приняла в третьем чтении закон о федеральном бюджете на 2021–2023 годы, сообщается на сайте нижней палаты парламента.

В его основе — послания президента Владимира Путина, национальные планы развития страны и социальные обязательства перед гражданами. 

Согласно документу, в 2021 году доходы бюджета планируются на уровне 18,8 трлн руб. Расходы, как ожидается, составят 21,52 трлн руб. Дефицит бюджета оценивается в 2,75 трлн руб., или 2,4% ВВП. Объем ВВП прогнозируется на уровне 115,53 трлн руб.

В 2022 году доходы, как ожидается, составят 20,6 трлн руб., расходы — 21,88 трлн руб. Дефицит бюджета прогнозируется на уровне 1,25 трлн руб., или 1% ВВП. Объем ВВП запланирован на уровне 124,22 трлн руб.

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Фото:Сергей Портер / Ведомости / ТАСС

В 2023 году доходы запланированы на уровне 22,3 трлн руб., расходы — на уровне 23,67 трлн руб. Дефицит бюджета ожидается в размере 1,41 трлн руб., или 1,1% ВВП. Объем ВВП должен составить 132,82 трлн руб.

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