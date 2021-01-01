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Поправки в Конституцию ,  
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Совфед одобрил законы о верховенстве Конституции над международным правом

Фото:Олег Яковлев / РБК
Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые устанавливают в России приоритет Конституции над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

В ст. 7 Гражданского кодекса России вносится изменение, согласно которому не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции России. Кроме того, закрепляется, что такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Аналогичные изменения были одобрены в Арбитражный процессуальный кодекс России, Кодекс административного судопроизводства России и Гражданский процессуальный кодекс, а также еще в 115 законов, которые направлены на реализацию поправок к Конституции и закрепляют дополнительные гарантии верховенства Основного закона.

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Также на заседании Совфед одобрил пакет законов, который закрепляет механизм прекращения полномочий судей.

Основанием для этого могут стать проступки, «порочащие честь и достоинство судьи», а также другие ситуации, которые свидетельствуют о невозможности судьи осуществлять свои полномочия. Основанием для лишения должности могут стать выход судей из российского гражданства или получение иностранного, а также нарушение судьями, их супругами и несовершеннолетними детьми запрета на хранение денежных средств в иностранных банках за рубежом.

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Под новые правила попадают председатель, заместители и члены Конституционного суда России, глава и члены Верховного суда, председатели, заместители председателей и судей кассационных судов общей юрисдикции, Также закон распространяется на судей апелляционных судов общей юрисдикции, военных кассационных или апелляционных судов, арбитражных судов округов, арбитражных апелляционных судов, суда по интеллектуальным правам. В соответствии с законом полномочия этих судей могут быть прекращены Совфедом.

Новые законопроекты были приняты в связи с поправками в Конституцию России. Изменения в Основной закон Путин анонсировал 15 января в ходе послания Федеральному собранию. Всероссийское голосование по Конституции прошло с 25 июня по 1 июля. По данным Центризбиркома, поправки поддержали 77,92% проголосовавших, выступили против — 21,27%, явка на голосовании составила 67,97%.

Совет Федерации судьи второе гражданство Конституция международное право
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