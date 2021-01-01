Совфед одобрил законы о верховенстве Конституции над международным правом

Фото: Олег Яковлев / РБК

Совет Федерации одобрил пакет законов, которые устанавливают в России приоритет Конституции над международными соглашениями и решениями межгосударственных органов. Об этом сообщили в пресс-службе верхней палаты.

В ст. 7 Гражданского кодекса России вносится изменение, согласно которому не допускается применение правил международных договоров Российской Федерации в их истолковании, противоречащем Конституции России. Кроме того, закрепляется, что такое противоречие может быть установлено в порядке, определенном федеральным конституционным законом.

Аналогичные изменения были одобрены в Арбитражный процессуальный кодекс России, Кодекс административного судопроизводства России и Гражданский процессуальный кодекс, а также еще в 115 законов, которые направлены на реализацию поправок к Конституции и закрепляют дополнительные гарантии верховенства Основного закона.

Также на заседании Совфед одобрил пакет законов, который закрепляет механизм прекращения полномочий судей.