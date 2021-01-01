В Москве за сутки выявили 6,5 тыс. новых случаев заражения COVID-19

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние сутки в Москве коронавирусную инфекцию диагностировали у 6524 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Госпитализировали за минувшие сутки 1376 пациентов с коронавирусом. На искусственной вентиляции легких в больницах Москвы находится 431 человек.

Количество заразившихся COVID-19 в Москве с начала эпидемии достигло 612 248. Из них 8978 человек скончались (76 за последние сутки). Также с начала эпидемии в столице выздоровели 458 409 человек, в том числе 6225 — за последние сутки, сообщил оперштаб.

В целом в России за сутки выявили 26 402 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, а количество заболевших с начала эпидемии достигло 2,3 млн. 1 декабря в стране был зафиксирован рекорд по числу смертей от коронавируса за сутки, скончались 569 человек.