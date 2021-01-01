В Москве от коронавируса вылечились еще 6575 человек

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В Москве за последние сутки от коронавирусной инфекции вылечились 6575 человек. Об этом сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Всего число людей, выздоровевших в Москве от COVID-19, увеличилось до 464 984 человек.

По данным оперативного штаба, с начала эпидемии в столице коронавирусом заразились более 617 тыс. человек. Из них, по данным оперштаба, скончались 9 тыс. заболевших.

Рекордный прирост заболеваемости в Москве был зафиксирован 27 ноября, когда в столице за сутки заболели 7918 человек. С 29 ноября суточный прирост заразившихся не превышал 7 тыс. В среду, 2 декабря, в столице сообщили о 5191 новом случае заражения.