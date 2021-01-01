Владелец участвовавшей машины в ДТП с Ефремовым оценил ущерб в ₽1 млн

Фото: Андрей Любимов / РБК

Лизинговая компания «СТОУН-ХХI», которой принадлежит автомобиль, столкнувшийся с автомобилем актера Михаила Ефремова, оценила ущерб от аварии в 1 млн руб. Это следует из апелляционного определения на приговор актеру, которое опубликовано на сайте суда.

Согласно документу, в апелляционной жалобе представитель ООО «СТОУН-ХХI», полагая, что при принятии решения были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, просит приговор отменить, а после признать компанию потерпевшим по делу.

«В обоснование своих доводов указывает, что автомобиль, которым в момент ДТП управлял погибший (курьер Сергей Захаров. — РБК), принадлежит на праве собственности ООО «СТОУН-ХХI», которому в результате неправомерных действий осужденного был причинен имущественный ущерб в размере 1 050 000 рублей», — говорится в документе.

Однако судебная коллегия не признала организацию потерпевшей в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.