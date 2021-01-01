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Авария с участием Ефремова ,  
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Владелец участвовавшей машины в ДТП с Ефремовым оценил ущерб в ₽1 млн

Фото:Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

Лизинговая компания «СТОУН-ХХI», которой принадлежит автомобиль, столкнувшийся с автомобилем актера Михаила Ефремова, оценила ущерб от аварии в 1 млн руб. Это следует из апелляционного определения на приговор актеру, которое опубликовано на сайте суда.

Согласно документу, в апелляционной жалобе представитель ООО «СТОУН-ХХI», полагая, что при принятии решения были допущены существенные нарушения уголовно-процессуального закона, просит приговор отменить, а после признать компанию потерпевшим по делу.

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«В обоснование своих доводов указывает, что автомобиль, которым в момент ДТП управлял погибший (курьер Сергей Захаров. — РБК), принадлежит на праве собственности ООО «СТОУН-ХХI», которому в результате неправомерных действий осужденного был причинен имущественный ущерб в размере 1 050 000 рублей», — говорится в документе.

Однако судебная коллегия не признала организацию потерпевшей в строгом соответствии с нормами уголовно-процессуального закона.

Представитель компании, адвокат Иван Арестов, в разговоре с РБК подтвердил сумму ущерба. По его словам, 1 050 000 руб. — это сумма страхового возмещения и оценка страховых компаний стоимости уничтоженного транспортного средства.

«До настоящего времени автомобиль не возвращен собственнику, для того, чтобы получить страховку, необходимо получить документы, которые находятся в материалах уголовного дела. Ввиду того, что суды нас не допустили в это дело, процессуальной возможности получить страховое возмещение у нас нет», — сказал он.

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ДТП с участием Ефремова произошло 8 июня в центре Москвы. Его автомобиль вылетел на встречную полосу, где столкнулся с фургоном (принадлежит «СТОУН-ХХI»), за рулем которого сидел курьер Сергей Захаров. На следующий день Захаров умер в больнице. По данным экспертизы, за рулем Ефремов находился в алкогольном и наркотическом опьянении.

В сентябре суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом, приговорив его к восьми годам колонии. Позднее суд сократил срок до семи с половиной лет. Адвокаты актера намерены обжаловать приговор в кассационной инстанции.

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