Трамп собрал около $170 млн через пожертвования в «Фонд защиты выборов»

Кампания действующего главы США Дональда Трампа собрала около $170 млн с момента окончания президентских выборов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило ABC news.

По данным издания, такую сумму Трамп смог собрать благодаря активной рассылке электронных писем, которые сообщали о мошенничестве на выборах и предлагали американцам внести пожертвование в «Фонд защиты выборов».

«Мой отец был на сто процентов прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов», — цитирует ABC одно из сообщений рассылки, написанное от лица сына Трампа.

По информации источника, полученные деньги поступали в Национальный комитет Республиканской партии и Комитет политического действия, который учредил сам Трамп. При этом из всех полученных средств на счета, предназначенные для судебных разбирательств о мошеннических действиях на выборах, направлялись только те деньги, которые были получены при пожертвовании от одного человека в размере более $35 тыс. для Национального комитета Республиканской партии и более $5 тыс. для Комитета политического действия.