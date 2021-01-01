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Выборы президента США ,  
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Трамп собрал около $170 млн через пожертвования в «Фонд защиты выборов»

Кампания действующего главы США Дональда Трампа собрала около $170 млн с момента окончания президентских выборов. Об этом со ссылкой на знакомые с ситуацией источники сообщило ABC news.

По данным издания, такую сумму Трамп смог собрать благодаря активной рассылке электронных писем, которые сообщали о мошенничестве на выборах и предлагали американцам внести пожертвование в «Фонд защиты выборов».

«Мой отец был на сто процентов прав, когда сказал, что голосование по почте создаст проблемы. Мы заслуживаем честных открытых выборов», — цитирует ABC одно из сообщений рассылки, написанное от лица сына Трампа.

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По информации источника, полученные деньги поступали в Национальный комитет Республиканской партии и Комитет политического действия, который учредил сам Трамп. При этом из всех полученных средств на счета, предназначенные для судебных разбирательств о мошеннических действиях на выборах, направлялись только те деньги, которые были получены при пожертвовании от одного человека в размере более $35 тыс. для Национального комитета Республиканской партии и более $5 тыс. для Комитета политического действия.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Пока официальные результаты не были объявлены, однако по данным американских СМИ, победу на них одержал кандидат от демократической партии Джо Байден, который набрал 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270 голосов.

При этом Трамп победу соперника не признает. По его словам, Байден победил за счет массовых фальсификаций и других нарушений. Кроме того, Трамп заявил, что прошедшие выборы были «тотальным мошенничеством», а также, что в них учитывались голова «мертвых душ». В связи с этим его команда попыталась оспорить итоги голосования в судах, однако большинство из них иски отклонили.

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