Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.

«Я поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с их победой», — написал он. Мадуро также поздравил с выборами нового президента всех граждан США.

В другом посте глава государства подчеркнул, что Венесуэла всегда настроена на диалог и взаимопонимание с Америкой.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября американские СМИ сообщили, что победу на них одержал Джо Байден. Его соперник от республиканской партии — действующий президент США Дональд Трамп — заявил, что не принимает данные результаты и намерен обжаловать их в суде. Однако некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с победой.