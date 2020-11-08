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Выборы президента США ,  
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Мадуро поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил кандидата от демократической партии Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом венесуэльский лидер написал в Twitter.

«Я поздравляю избранного президента Джо Байдена и вице-президента Камалу Харрис с их победой», — написал он. Мадуро также поздравил с выборами нового президента всех граждан США.

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В другом посте глава государства подчеркнул, что Венесуэла всегда настроена на диалог и взаимопонимание с Америкой.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Вечером 7 ноября американские СМИ сообщили, что победу на них одержал Джо Байден. Его соперник от республиканской партии — действующий президент США Дональд Трамп — заявил, что не принимает данные результаты и намерен обжаловать их в суде. Однако некоторые мировые лидеры уже поздравили Байдена с победой.

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