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Пандемия коронавируса ,  
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В Латвии продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID до 11 января

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в Латвии режим чрезвычайного положения (ЧП) был продлен до 11 января. Об это сообщило агентство LETA со ссылкой на премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

Данное решение было принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению. Глава правительства пояснил, что ситуация в COVID-19 в Латвии крайне серьезна и для ее улучшения необходимо снизить количество контактов между гражданами. В связи с этим, помимо продления режима ЧП, власти также решили добавить еще ряд новых ограничений.

Так, в очном формате обучение будет проходить только в детских садах, а также в школах с 1 по 4 классы. На каждого ученика необходимо будет выделить пространство не менее трех кв м. Кроме того, с 3 декабря все сотрудники учебных заведений должны будут носить защитные маски. С 4 января это правило также будет распространено на детей.

В Латвии ввели режим ЧП из-за роста числа больных COVID-19
Общество
Фото:Toms Kalnins / EPA / TACC

Все граждане во время режима ЧП обязаны носить маски во всех общественных местах, в том числе и на улице. С 3 декабря магазины должны будут предоставить площадь не менее 15 кв м для обслуживания одного посетителя. В маленькие помещения клиенты смогут заходить только по одному.

Любые массовые мероприятия в стране запрещены, также между людьми должна соблюдаться социальная дистанция не менее 2 м. В церквях и мечетях верующим позволят собираться лишь в том случае, если их количество не превышает 25 человек. Заполненность транспорта также должна составлять не более 50% от стандартной вместимости.

Правительство Латвии ввело режим ЧП 9 ноября. Предполагалось, что строгие карантинные меры в республике закончатся 6 декабря, однако ситуация к этому времени не улучшилась. Тогда были запрещены все массовые мероприятия, кроме митингов и пикетов на открытом воздухе. Также было введено ограничение на работу спортивных, культурных, развлекательных и религиозных заведений.

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По данным американского Университета Джона Хопкинса за время пандемии в Латвии COVID-19 заразились 17 687 человек, из них 210 умерли. При этом на момент ввода режима ЧП, в стране заболели только 7119 человек.

коронавирус ЧП Латвия
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