В Латвии продлили режим чрезвычайного положения из-за COVID до 11 января

В связи с ухудшением эпидемиологической ситуации из-за распространения коронавирусной инфекции в Латвии режим чрезвычайного положения (ЧП) был продлен до 11 января. Об это сообщило агентство LETA со ссылкой на премьер-министра страны Кришьяниса Кариньша.

Данное решение было принято на совместном заседании правительства республики и Совета по кризисному управлению. Глава правительства пояснил, что ситуация в COVID-19 в Латвии крайне серьезна и для ее улучшения необходимо снизить количество контактов между гражданами. В связи с этим, помимо продления режима ЧП, власти также решили добавить еще ряд новых ограничений.

Так, в очном формате обучение будет проходить только в детских садах, а также в школах с 1 по 4 классы. На каждого ученика необходимо будет выделить пространство не менее трех кв м. Кроме того, с 3 декабря все сотрудники учебных заведений должны будут носить защитные маски. С 4 января это правило также будет распространено на детей.

Все граждане во время режима ЧП обязаны носить маски во всех общественных местах, в том числе и на улице. С 3 декабря магазины должны будут предоставить площадь не менее 15 кв м для обслуживания одного посетителя. В маленькие помещения клиенты смогут заходить только по одному.