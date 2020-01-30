Лучшие снимки космического телескопа «Спитцер». Фотогалерея

После 17 лет работы завершилась миссия инфракрасного космического телескопа «Спитцер». Благодаря ему было найдено самое большое кольцо Сатурна и несколько экзопланет

«Спитцер» был запущен в 2003 году и был самым крупным инфракрасным космическим телескопом того времени. Он позволил ученым делать снимки даже через пылевые облака. Среди главных достижений миссии — обнаружение самого большого кольца Сатурна, открытие нескольких экзопланет, исследование структуры магнитных полей в центре Млечного пути.

В 2009 году завершилась основная миссия телескопа, после того как закончились запасы хладагента, что повлияло на качество получаемых снимков. Некоторые приборы телескопа по-прежнему продолжали работать. Согласно заявлению NASA, телескоп останется на орбите и может быть расконсервирован через какое-то время