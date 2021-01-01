Баста и Шнуров поспорили из-за концерта в Петербурге

Музыканты Сергей Шнуров и Василий Вакуленко, более известный как Баста, обменялись оскорблениями в стихотворной форме в Instagram. Артисты назвали друг друга «девочками», а также негативно высказались о деятельности друг друга.

Ссора между музыкантами началась из-за того, что Шнуров негативно высказался о проведенных в Санкт-Петербурге концертах Басты, в разгар второй волны коронавирусной инфекции. Он обвинил Вакуленко в наживе и назвал его «полицаем».

В ответ Вакуленко назвал оппонента «девочкой хорошею» и высмеял его политическую деятельность, подчеркнув, что до этого Шнуров был «ярым пролетарием». Тогда Шнуров написал, что «девочка» — Баста, так как это слово женского рода.

После концертов рэпера Басты в 27 и 28 ноября Роспотребнадзор сообщил о нарушениях и возможной приостановке деятельности Ледового дворца, где проходили мероприятия. По данным ведомства, посетители концертов были без масок и перчаток, а также не соблюдали социальную дистанцию.