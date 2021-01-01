Россияне назвали дела, которые бы не стали поручать другим

Большинство россиян — 74% — готовы платить за то, чтобы их повседневные обязанности по дому делал кто-то другой, однако делегировать посторонним людям они хотели бы не все дела, которые делают сами. К таким выводам пришли аналитики онлайн-сервиса YouDo.com, помогающего найти исполнителя работы, в результате исследования.

Главная цель привлечения помощников — это освободить личное время. Из числа тех, кто никогда не привлекает помощников, 28% признали, что у них нет на это свободных средств, 26% убеждены, что никто не сделает их дела лучше, 22% сказали, что им хватает времени на самостоятельное выполнение всех дел, 18% заявили, что не привыкли доверять свои дела другим, а 6% даже не задумывались, что так можно.

Самой популярной обязанностью, которую россияне хотели бы поделиться, оказалась уборка в доме. Об этом заявили 61% опрошенных. На втором месте — мелкий бытовой ремонт (58%) и поход в магазины за продуктами (40%).

Желающих отдать на аутсорс интернет-шопинг оказалось 23%, а 22% респондентов хотели бы, чтобы кто-то другой вел за них странички в социальных сетях.